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На перекрестке в центре Киева произошло ДТП с переворотом: фото и видео

суббота, 29 февраля 2020, 10:54
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В субботу, 29 февраля, в центре Киева на перекрестке из-за столкновения перевернулся автомобиль.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на издание "Информатор".

Инцидент произошел на пересечении улиц Жилянская и Льва Толстого. Там около 06:00 попали в аварию машины марки Volkswagen Polo и Renault Modus.

По предварительной информации полицейскии, Volkswagen двигался по улице Жилянской, а Renault - по Льва Толстого. Оба водителя утверждают, что каждый ехал на зеленый свет. В результате удара Renault Modus перевернулся.

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции. Правоохранители ищут записи камер видеонаблюдения, чтобы выяснить обстоятельства ДТП.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 29 февраля, в Киеве на Троещине фургон влетел под фуру.

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