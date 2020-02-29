На перекрестке в центре Киева произошло ДТП с переворотом: фото и видео

В субботу, 29 февраля, в центре Киева на перекрестке из-за столкновения перевернулся автомобиль.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на издание "Информатор".

Инцидент произошел на пересечении улиц Жилянская и Льва Толстого. Там около 06:00 попали в аварию машины марки Volkswagen Polo и Renault Modus.

По предварительной информации полицейскии, Volkswagen двигался по улице Жилянской, а Renault - по Льва Толстого. Оба водителя утверждают, что каждый ехал на зеленый свет. В результате удара Renault Modus перевернулся.

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции. Правоохранители ищут записи камер видеонаблюдения, чтобы выяснить обстоятельства ДТП.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 29 февраля, в Киеве на Троещине фургон влетел под фуру.