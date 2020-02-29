В Киеве произошло опасное ДТП с фурой: фото и видео

В субботу, 29 февраля, в Киеве на Троещине фургон влетел под фуру.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".
Трагедия произошла около 00:40 по адресу улица Оноре де Бальзака, 26. Там фургона Mercedes Sprinter въехал в припаркованную фуру Renault.
По предварительной информации полиции, Mercedes ехал на большой скорости и не заметил на обочине фуру. Он буквально залетел под нее. В результате кабина фургона практически полностью сплющилась, особенно с пассажирской стороны.
К счастью, на пассажирском сиденье никого не было, а водитель отделался легкими травмами. Его доставили в больницу, где оказали помощь. Спустя два часа он вернулся на место ДТП. Также на месте происшествия работали два экипажа патрульной полиции.
Как сообщал "Апостроф", 27 февраля вечером в Киеве на Большой окружной дороге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.