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На окружной в Киеве произошло масштабное смертельное ДТП: фото и видео

четверг, 27 февраля 2020, 19:07
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В Киеве вечером 27 февраля на Большой окружной дороге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария произошла на перекрестке с улицей Газопроводной. Столкнулись легковые автомобили Skoda и Audi. На месте работают несколько бригад скорых и спасатели ГСЧС.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек. Также сообщается про несколько человек пострадавших.

Как сообщал "Апостроф", 26 февраля в Бородянке Киевской области водитель авто на еврономерах сбил девушку на пешеходном переходе.

27 февраля в Днепре водитель BMW на полной скорости попытался проскочить через колонну военных, но врезался в КамАЗ и полицейский автомобиль сопровождения.

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