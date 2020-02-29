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В Киеве возле ресторана произошла драка со стрельбой: опубликованы фото

суббота, 29 февраля 2020, 13:40
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В Киеве на Броварском проспекте 17, возле ресторана "Мафия" произошла драка со стрельбой.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. в Facebook.

Компания молодых людей не захотела оплачивать счёт в ресторане, после чего нанесли телесные повреждения охраннику.

На место по сработке приехала охрана Венбест, во время потасовки на охранников кинулись с ножом.

Охранник предупредив о применении спецсредства произвел выстрел в воздух и затем не дождавшись реакции на поражение в ногу.

На месте работала патрульная полиция, СОГ, ГО Автопатруль Майдан оказали первую медицинскую помощь раненому охраннику.

Как сообщал "Апостроф", в Кременчуге Полтавской области произошла стрельба на остановке, в результате которой погиб мужчина.

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