В Киеве возле ресторана произошла драка со стрельбой: опубликованы фото

В Киеве на Броварском проспекте 17, возле ресторана "Мафия" произошла драка со стрельбой.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. в Facebook.

Компания молодых людей не захотела оплачивать счёт в ресторане, после чего нанесли телесные повреждения охраннику.

На место по сработке приехала охрана Венбест, во время потасовки на охранников кинулись с ножом.

Охранник предупредив о применении спецсредства произвел выстрел в воздух и затем не дождавшись реакции на поражение в ногу.

На месте работала патрульная полиция, СОГ, ГО Автопатруль Майдан оказали первую медицинскую помощь раненому охраннику.

Как сообщал "Апостроф", в Кременчуге Полтавской области произошла стрельба на остановке, в результате которой погиб мужчина.