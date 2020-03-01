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Бросался на людей и угрожал взрывом: в Киеве поймали опасного неадеквата, фото

воскресенье, 01 марта 2020, 15:27
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Утром в воскресенье, 1 марта, в пригороде столицы Вишневом полиция задержала неизвестного мужчину, который угрожал подорвать гранату.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Артіль-паблік", опубликовав фото с места происшествия.

Как сказано в сообщении, полицейские приехали на вызов граждан с улицы Мира в городе Вишневом. Они известили полицию, что неизвестный мужчина бросается на людей и угрожает применить гранату.

Прибывшим на место происшествия полицейским удалось обезвредить хулигана. Он задержан, его личность уже установлена.

Когда полицейские посетили место его жительства, то обнаружили в квартире ужасный разгром.

Причины неадекватного поведения мужчины, пока неизвестны. Вместе с полицией на место прибыли медики.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в Святошинском районе столицы в ночь на среду, 26 февраля, случился пожар в многоквартирном доме, поджигатель оставил соседа в пылающей квартире.

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