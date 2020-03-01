Превратилась в факел: в Киеве адский огонь охватил маршрутку прямо на ходу, видео

Прямо во время движения на Соломенской площади в столице загорелся маршрутный автобус, информации о пострадавших нет.

Видео пылающей маршрутки опубликовано на Facebook-странице сообщества "Киев оперативный".

На опубликованных кадрах видно, что салон маршрутки пустой, водителя рядом также не видно. Через некоторое время прибыли на вызов пожарные ГСЧС, которые успешно ликвидировали загорание. От маршрутки остался только обгорелый кузов.





Подробностей о причинах пожара и пострадавших пока не сообщают.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Святошинском районе столицы в ночь на среду, 26 февраля, случился пожар в многоквартирном доме, поджигатель оставил соседа в пылающей квартире.