"Упаковали" всех: в Киеве наглые воры ограбили иностранцев, но поплатились

В субботу, 29 февраля, около 22:00 шустрая цыганка обокрала иностранцев, вытащила из рюкзака кошелек.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Кражу заметила 8-летняя девочка, которая прогуливалась вместе с родителями в центре Киева. Девочка сразу рассказала обо всем взрослым, а те сначала нашли жертву, а затем и цыган, совершивших преступление.

"Дальше начинается классическая коллективная оборона "я не виновата, мы ничего не крали". Беру в руки телефон и говорю гостям столицы что вызываю полицию - и тут вижу как к перекрестку подъезжает полицейская машина. Бегу к ним пока те стоят на красном - и возвращаюсь быстро уже с копами. Всех цыган пакуют в полицейскую машину", - рассказал отец девочки.

По словам полицейских, в центре полно цыган приезжающих из Берегово на неделю, воруют и едут назад, а им навстречу едут новые "бригады". Также рассказали, что иностранные туристы часто становятся жертвами карманных воров, потому что не привыкли так переживать свои вещи в общественных местах как мы.

Напомним, что в Киеве на железнодорожном вокзале заметили двух воровок, которые попытались украсть кошелек у мужчины.