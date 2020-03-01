RU  UA  EN

воскресенье, 1 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 марта

12:36
Все самолеты будут сбивать: Сирия пошла на резкий шаг после ЧП с беспилотником
12:09
Сбили дрон или самолет? Сеть всколыхнули слухи о мощном ударе в небе над Сирией
09:36
Становится все жарче: всплыли новые данные о "мести" Эрдогана в Сирии и видео адских ударов
07:05
Как приготовить дома полезный йогурт: 3 простых рецепта для тех, кто следит за фигурой Lime
03:25
Барыня и холоп: в сети всю суть России показали одним фото

29 февраля

23:02
Коронавирус продолжает убивать: Иран возглавил антирейтинг, а в США появилась первая жертва
18:53
В Москве на марш памяти Немцова пришли с флагом Украины: фото
18:32
Леся Никитюк показала, как правильно позировать на отдыхе: фото Lime
17:31
США и "Талибан" заключили мировую: появились детали исторического соглашения
17:29
"Тартак" после ухода Положинского продолжит свою деятельность - группа нашла нового вокалиста Lime
16:27
В Иране подожгли больницу из-за страха перед зараженными коронавирусом: видео
15:04
Турция нанесла мощные удары по военным заводам в Сирии: Эрдоган раскрыл детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Упаковали" всех: в Киеве наглые воры ограбили иностранцев, но поплатились

воскресенье, 01 марта 2020, 12:57
переглянути новину українською

В субботу, 29 февраля, около 22:00 шустрая цыганка обокрала иностранцев, вытащила из рюкзака кошелек.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Кражу заметила 8-летняя девочка, которая прогуливалась вместе с родителями в центре Киева. Девочка сразу рассказала обо всем взрослым, а те сначала нашли жертву, а затем и цыган, совершивших преступление.

"Дальше начинается классическая коллективная оборона "я не виновата, мы ничего не крали". Беру в руки телефон и говорю гостям столицы что вызываю полицию - и тут вижу как к перекрестку подъезжает полицейская машина. Бегу к ним пока те стоят на красном - и возвращаюсь быстро уже с копами. Всех цыган пакуют в полицейскую машину", - рассказал отец девочки.

По словам полицейских, в центре полно цыган приезжающих из Берегово на неделю, воруют и едут назад, а им навстречу едут новые "бригады". Также рассказали, что иностранные туристы часто становятся жертвами карманных воров, потому что не привыкли так переживать свои вещи в общественных местах как мы.

Напомним, что в Киеве на железнодорожном вокзале заметили двух воровок, которые попытались украсть кошелек у мужчины.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: