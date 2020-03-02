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В центре Киева может изменится распорядок работы метро

понедельник, 02 марта 2020, 17:57
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Завтра, 3 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Сам матч начнется в 19:30. После его окончания возможно ограничение на вход пассажиров на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Представители метрополитена просят прощения за временные неудобства и напоминают, что таки меры принимают ради безопасности самих же пассажиров.

Как сообщал "Апостроф", ранее в столичном метрополитене сообщили, что с середины февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов на станции "Майдан Незалежности", они продлятся до февраля 2021 года.

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