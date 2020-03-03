Адвокат Януковича совершил в Киеве опасный маневр на дороге: фото

В Киеве заметили элитный автомобиль, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения: владельцем авто называют адвоката беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщается на Instagram-странице "dtp.kiev.ua".

На опубликованном фото можно увидеть автомобиль Mercedes Gelandewagen, который разворачивается на дороге, пересекая, судя по всему, двойную сплошную линию.

"Защищая интересы беглого экс президента Я., можно и самому п. на нормы закона и отношение к правопорядку в целом. Именно так поступает адвокат Я. Виталий, пересекая двойную сплошную, тем самым подвергая опасности пешеходов и других автомобилистов", – говорится в комментарии к фото.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве отомстили наглому "герою парковки", который оставил свой автомобиль не в положенном для этого месте.