В Киеве "герою парковки" сделали неприятный "подарок": фото

В понедельник, 2 марта, в Киеве отомстили наглому "герою парковки", который оставил свой автомобиль не в положенном для этого месте.

Соответствующие фото опубликовали в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

"На Урловской, 21, наказали водителя Subaru, который закрыл проход к мусорным бакам", - говорится в подписи к снимкам.

На них видно, что неуловимые мстители оставили мусорные баки прямо на машине, таким образом отомстив нерадивому автомобилисту.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве наказали "героя парковки", который нарушил правила дорожного движения и припарковался в неположенном месте. В автомобиле Peugeot, который водитель нагло поставил в пешеходной зоне, кто-то порезал колеса.

Также в Голосеевском районе столицы местным жителям не понравилось, как водитель припарковал свой автомобиль. В отместку они измазали машину фекалиями.