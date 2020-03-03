Кипяток хлынул прямо с моста: в Киеве произошло серьезное ЧП, видео

В Киеве на мосту Патона произошел прорыв трубопровода, из-за чего с сооружения прямо в Днепр начал стекать огромный поток горячей воды.

Об этом сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"На мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы. На место происшествия выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не влияет", - говорится в сообщении.

Представители "Киевавтодор" рассказали, что там произошел прорыв трубопровода, уточнив, что в результате ЧП никто не пострадал. Так, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уже начало проводить ремонт.

Примечательно, что под мостом проходит множество различных коммуникационных каналов.

Подробнее читайте про аварии в Киеве в материале "Апострофа": "Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить.