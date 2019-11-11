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"Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить

Уровень аварийности теплосетей в Киеве составляет около 80%

Артур Гор понедельник, 11 ноября 2019, 14:11
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Уровень аварийности теплосетей в Киеве составляет около 80% Фото: unian

В среду, 6 ноября, центр столицы превратился в локацию, которая идеально подошла бы для съемок постапокалиптической картины в стиле "Обители зла": на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели произошел порыв трубы с горячей водой. Сотни литров кипятка хлынули на улицы Киева, а в яму, которая образовалась в результате аварии, даже провалился автомобиль. Фото ЧП облетели все украинские СМИ. Впрочем, это далеко не первая масштабная авария на теплосетях в стране. Где в следующий раз может возникнуть "портал" в подземный мир, и что должны делать местные власти, чтобы этого не допустить, разбирался "Апостроф".

Денег нет

Аварии на теплосетях в стране происходят с печальной регулярностью, а участок теплотрассы на пересечении Саксаганского и Руставели и вовсе является местом сосредоточения коммунального негатива. В 2018 году здесь уже рвалась труба диаметром 400 мм, и ситуация один в один напоминала порыв, который произошел 6 ноября: кипяток на улицах, ямы, поврежденные авто.

А 2 октября на Руставели прямо на проезжей части вырвался гейзер с горячей водой.

Трубы с горячей водой внезапно прорвали этой весной и в Киевском районе Харькова. В эпицентре ЧП оказался автомобиль с людьми в салоне. "Водитель и пассажир вылезли на крышу автомобиля. К месту происшествия прибыло отделение службы спасения. Спасатели освободили мужчин из "горячей ловушки", - отрапортовали в ГСЧС.

Киевские власти сокрушаются: уровень аварийности теплосетей в городе составляет около 80%, соответственно, чтобы остановить тенденцию к разрушению, по оценкам чиновников, в столице необходимо каждый год модернизировать, как минимум 170 километров тепловых сетей. В этом году КП "Киевтеплоэнерго" заменило 130 километров теплосети. Это рекордный объем ремонтных работ, но все равно недостаточный.

По словам эксперта в сфере ЖКХ Андрея Никончука, причина высокой аварийности теплосетей очевидна – нет денег.

"И картина в других городах еще хуже, - уверяет "Апостроф" эксперт. - Все упирается в банальную нехватку денег у местных бюджетов на проведение ремонтов и модернизацию сетей за свой счет".

Где взять эти деньги? Например, повысить тарифы.

"Но нет желания поднимать вопрос о повышении тарифов и прежде всего потому, что населению просто не смогут объяснить, каким образом деньги из этого повышенного тарифа будут превращаться в улучшение инфраструктуры, - добавляет Никончук. - Киевская область и другие регионы принимают тарифы на теплоснабжение, но говорить об общественном, либо каком-то другом контроле за использованием этих средств для улучшения инфраструктуры, не приходится. Поэтому проблемы решаются здесь и сейчас. Какой-то системной государственной либо местной политики нет".

Впрочем, экономист Сергей Дяченко уверяет, что денег должно хватать.

"Сети действительно изношены, но при нынешних ценах на тепло, денег вполне должно хватать хотя бы на текущие ремонты. Когда тепло стоило копейки и говорили, что денег на замену сетей не хватает, то логика в этом была, но сейчас ее нет", - подчеркнул Дяченко.

Еще один путь – привлекать кредитные средства. Так, например, решили поступить в Киеве. Еще весной местные власти заявляли, что работают над открытием кредитной линии от ЕБРР для модернизации теплосетей.

Киевские власти заявляли, что работают над открытием кредитной линии от ЕБРР для модернизации теплосетей Фото: unian

"Сейчас идет процесс привлечения кредитных средств, - поясняет "Апострофу" советник заместителя главы Киевской городской государственной администрации Юлия Грамотная. - Мы заключили меморандум с ЕБРР, и сейчас идет оценка имущества. Окончательная сумма еще обсуждается, но мы говорим о сумме более 100 миллионов евро".

А вот конкретно аварийный участок в центре столицы начнут модернизировать в следующем году.

"Что касается ситуации на пересечении Саксаганского и Руставели, там не было проведено замены сетей, - добавляет Грамотная. - В прошлом году у нас были повреждения в этом месте других сетей, ведь там очень плотно пролегают коммуникации. Повреждения ликвидировали, но это неправдивая информация, что там проводили ремонт. Комплексный ремонт мы проведем там в следующем году, то есть полностью заменим теплосети и обеспечим специальную защиту, так как теплосети разрушают электрические сети. Там пролегают кабели высокого напряжения, и когда они вступают в реакцию с водой, то вызывают коррозию. Соответственно, там нужно прокладывать сети со специальной защитой".

Компенсации

Ну, а пока чиновники думают над тем, где взять денег на обновление теплосетей, автолюбители готовят судебные иски к столичным властям, ведь после горячей "ванны" поневоле и "путешествия" под землю автомобили приходят в негодность.

В реестре судебных решений достаточно много примеров, когда владельцы авто добивались компенсаций от водоканалов, если по их оплошности (порыв труб, авария) припаркованным автомобилям был нанесен материальный ущерб.

Соответственно, по словам автоюристов, опрошенных "Апострофом", перспективы у таких исков вполне неплохие. Важно только найти виновных и установить причинно-следственную связь между коммунальным ЧП и ущербом.

"Дорога упала ведь не просто так. За нее несет ответственность балансодержатель. Соответственно, либо неправильно соблюдены нормы ее строительства, либо виновны балансодержатели теплосетей. Поэтому нужно установить балансодержателя дороги и причину падения асфальта. Конечно, добиться компенсаций будет не так просто, как это звучит, но реально", - говорит "Апострофу" автоюрист Михаил Алексеенко.

"Смысл обращаться в суд, конечно же, есть, - добавляет "Апострофу" адвокат по ДТП Вадим Володарский. - Если происшествие зафиксировано, то перспективы получить возмещение - неплохие. Но вопрос в другом: при нынешней загрузке судов это может занять очень много времени".

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