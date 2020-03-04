В Киеве машины такси попали в эпичное ДТП: опубликовано фото

В среду, 4 марта, в Киеве столкнулись два автомобиля такси службы Uber.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Не серьезная авария произошла в центре столицы. Две машины немного столкнулись "паровозиком". Судя по фото, в результате никто не пострадал.

Однако эпичность этому ДТП придает то, что машины внешне полностью одинаковые.

"Uber - connecting people", - прокомментировали новость в сети и опубликовали фото.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве девушка устроила эпичное ДТП с трамваем. Там авто марки Volkswagen Polo въехало под движущийся общественный транспорт. В результате столкновения передняя часть ее автомобиля оказалась прямо под колесами трамвая. К счастью, в происшествии никто не пострадал.