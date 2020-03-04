В Киеве пьяный водитель на скорости влетел в бетонный забор: печальные подробности и фото

В среду, 4 марта, в Подольском районе столицы водитель влетел на автомобиле в бетонный забор.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Авария произошла около 13:00 на Набережном шоссе. Мужчина за рулем машины марки Mazda не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением.

Полицейские во время общения с водителем заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Гражданин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат показал 1,31 промилле, что превышает допустимый уровень почти в 7 раз.

На водителя патрульные составили 2 протокола по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Как сообщал "Апостроф", 4 марта в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате которого травмы получили оба водителя. В срочном порядке их доставили в больницу.