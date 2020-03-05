В Киеве неадекват устроил "террор" в доме, пришлось вызывать спецназ: фото и видео

В среду, 4 марта, в одном из жилых многоэтажных домов мужчина устроил погром.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Инцидент произошел около 19:40 в доме по адресу бульвар Леси Украинки, 28а. В один из подъездов зашел мужчина, который сначала ходил вокруг дома и ударил несколько припаркованных авто, и принялся рушить все на своем пути. При этом он сказал, что у него есть граната и он собирается ее взорвать.

Жители дома не на шутку перепугались и вызвали полицию, спецназ КОРД и психолога. Но за время ожидания неадекват оборвал провода интернета, электроэнергии, ломился в квартиры, обливал двери неизвестной жидкостью и выбивал окна парадного.

По приезду спецназа правоохранители оградили часть двора. По словам свидетелей ЧП, сначала в подъезд зашел психолог, а после начал работать КОРД. Они зашли и задержали неадеквата на верхних этажах. Гранату у него не нашли.

Стоит отметить, что некоторые СМИ распространили информацию, что подозреваемый - ветеран АТО. Это лишь догадки нескольких людей, не подкрепленные официальной информацией.

Предварительно, задержанный родом с западных областей страны и находился в Киеве на заработках. Почему он выбрал объектом именно этот дом и подъезд - неизвестно. На одной из дверей он нарисовал сердце пеной для бритья, а у входа в еще одну из квартир оставил часть детской куклы. В инциденте обошлось без пострадавших, хулигана увезли под стражей.

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Как сообщал "Апостроф", 1 марта в пригороде столицы Вишневом полиция задержала неизвестного мужчину, который угрожал подорвать гранату.