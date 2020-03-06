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"Рекордные" подснежники: появилось яркое фото весенних цветов в Киеве

пятница, 06 марта 2020, 20:41
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В пятницу, 6 марта, в Киеве во дворах домов заметили подснежники, которые расцвели и давно уже цветут по всей Украине из-за аномально теплой зимы.

Соответствующее фото опубликовала Olena Zaharchenko на Facebook-странице.

"Киевские дворы", - подписала фото автор.

Отметим, как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, в четверг, 5 марта, температура в Киеве поднялась до 15,3 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1998 года на полградуса.

Кроме того, температура под утро пятницы, 6 марта, в свою очередь, не опустилась ниже 5,7 градусов, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градусов.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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