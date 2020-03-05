Прямо возле светофора: в Киеве "герой парковки" отметился наглой выходкой, фото

В Днепровском районе Киева водитель микровена припарковал свое транспортное средство на тротуаре прямо возле перехода, создавая помехи для пешеходов.

Фото наглого героя парковки опубликовано в Telegram-канале "Киев Сейчас".

На снимке видно, что водитель оставил свой минивэн возле самого светофора, заградив пешеходам проход к переходу.

“Очередной герой парковки. Ул. Красноткацкая, 42а/1", - сказано в подписи к опубликованному фото.

Как сообщал "Апостроф", киевляне продолжают возмущаться действиями "героев парковки", которые заставляют своими транспортными средствами дворы и тротуары, создавая неудобства для жителей многоэтажек. При этом некоторые ограждают "захваченную" территорию.

В понедельник, 2 марта, в Киеве отомстили наглому "герою парковки", который оставил свой автомобиль не в положенном для этого месте.