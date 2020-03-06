В Киеве молодой парень влетел на мокрой дороге в столб и погиб: фото и видео жуткого ДТП

В ночь на 6 марта в Киеве на перекрестке Воздухофлотского проспекта и улицы Преображенская произошло смертельное ДТП: здесь Subaru BRZ на большой скорости влетел в электроопору.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", пассажир транспортного средства скончался до приезда медиков.

Очевидцы рассказали, что авария произошла около 03:00, когда Subaru на большой скорости мчалось по проспекту. На перекрестке автомобиль занесло на мокрой дороге, после чего он снес оградительные столбики и влетел задней частью в столб.

От удара Subaru получил серьезные повреждения. На вид погибшему было около 25 лет. В свою очередь водитель не получил серьезных травм. Полицейские говорят, что явных признаков опьянения у него нет.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Ранее "Апостроф" сообщал, что в среду, 4 марта, в Киеве столкнулись два автомобиля такси службы Uber.