В Киеве охранник открыл стрельбу по коллеге по необычному поводу: фото и подробности ЧП

В пятницу, 6 марта, в Киеве произошла стрельба: мужчина-охранник фирмы начал стрелять в своего коллегу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Златоустовская, 23а. Около 12:25 в полицию позвонила женщина и заявила о ЧП.

На место приехали правоохранители и выяснили, что пострадавший - охранник фирмы. Он получил травму головы и его забрали в больницу. Мужчина рассказал, что между ним и другим охранником произошел конфликт из-за мебели.

"Во время общения мужчина достал пистолет и выстрелил под ноги пострадавшему, а после этого ударил его рукояткой пистолета", - говорится в сообщении.

Для разбирательств на место направили сотрудников полиции и следственно-оперативную группу.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Броварском проспекте 17, возле ресторана "Мафия" произошла драка со стрельбой.