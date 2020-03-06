RU  UA  EN

пятница, 6 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 марта

16:56
Назвали даже прокурора Закарпатья: на крупном инвестфоруме рассказали о рейдерских атаках на бизнес
16:39
Самая глупая вещь в жизни: Билл Клинтон рассказал о романе с Моникой Левински Lime
15:19
Майли Сайрус показала фанам новое тату, и к певице появились вопросы: самый популярный - зачем? Lime
14:34
ФБР запустило рекламу с фотографией Владимира Высоцкого - сын артиста идею не оценил Lime
14:20
Алина Гросу кардинально сменила имидж - как отреагировали поклонники Lime
14:03
Создатели "Чернобыля" выпустят сериал по известной компьютерной игре Lime
13:15
Александр Пономарев перепел знаменитый хит Олега Винника, и это совсем другое звучание Lime
12:51
После переезда в Канаду принц Гарри и Меган Маркл впервые появились вместе на публике: фото Lime
12:21
Известная модель в коляске пристыдила Остапчука за слова об "инвалидах" - ответ был неожиданным Lime
11:41
Пожертвовала свободой: певица Граймс рассказала о беременности от Илона Маска Lime
11:11
Виталий Козловский в день своего рождения предложил фанам посчитать козликов - обещает подарок Lime
10:34
Беременной Кэти Перри и Орландо Блуму пришлось отложить свадьбу мечты из-за коронавируса Lime
Все новости

В Киеве охранник открыл стрельбу по коллеге по необычному поводу: фото и подробности ЧП

пятница, 06 марта 2020, 15:35
переглянути новину українською

В пятницу, 6 марта, в Киеве произошла стрельба: мужчина-охранник фирмы начал стрелять в своего коллегу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Златоустовская, 23а. Около 12:25 в полицию позвонила женщина и заявила о ЧП.

На место приехали правоохранители и выяснили, что пострадавший - охранник фирмы. Он получил травму головы и его забрали в больницу. Мужчина рассказал, что между ним и другим охранником произошел конфликт из-за мебели.

"Во время общения мужчина достал пистолет и выстрелил под ноги пострадавшему, а после этого ударил его рукояткой пистолета", - говорится в сообщении.

Для разбирательств на место направили сотрудников полиции и следственно-оперативную группу.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Броварском проспекте 17, возле ресторана "Мафия" произошла драка со стрельбой.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: