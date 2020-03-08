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Несут плакаты и "хоронят" сексизм: в Киеве устроили несколько акций к 8 марта, фото и видео

воскресенье, 08 марта 2020, 13:30
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На Михайловской площади, в центре Киева, активисты устроили несколько акций, среди которых и феминистский марш к Международному дню борьбы за права женщин, и посвященный 8 Марта.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

Организаторы шествия призывали общественные организации, представительниц политических партий, всех украинских женщин выйти на марш и солидарно заявить о своем праве бок о бок с мужчинами строить свою страну.

"У нас достаточно знаний и опыта, чтобы разрушить миф о том, что политика – не женское дело. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что 8 Марта – день борьбы за права женщин", – отмечали организаторы.

Колонна будет приобщена к общему маршу женщин, который начал свое шествие в 12:00 с Михайловской площади.

Еще до старта шествия на Михайловской площади проходили два митинга – марш, который посвящен 8 Марта, и марш против абортов, которые организовывают ряд националистических организаций. Активисты поставили бочки, по которым стучали.

Участников марша, посвященного 8 Марта, отдельно оградили полицией.

Отметим, что традиционный женский марш в этом году проходит с ребованием ратификации Стамбульской конвенции, которую Украина подписала еще в 2011 году. Полное название документа — Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями. Этот международный договор предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин и домашнего насилия, защиту жертв, возможности правоохранительных органов реагировать на разные формы насилия и другие меры, призванные предотвратить или наказать его. Предусматривается также контроль за выполнением конвенции Группы экспертов по действиям против насилия в отношении женщин и домашнего насилия и генерального секретаря Совета Европы.

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