Как не разгневать женщину: самые плохие подарки на 8 марта

Уже завтра, 8 марта, Международный женский день, в который во всем мире принято дарить женам, мамам, сестрам, дочерям и другим знакомым женщинам приятные подарки.

"Апостроф" подготовил подборку самых неудачных подарков, которые не стоит дарить девушкам.

Дешевые украшения

Не надо ставить себя в неловкое положение, покупая в подарок какие-нибудь серьги, брошь или подвеску из низкокачественного металла. Женщина такому подарку не обрадуется. Особенно, если на все, кроме золота и серебра, у нее аллергия. Такие случаи не редки. Либо дарите что-то действительно стоящее, либо не дарите украшения вообще. Помните: альтернативу золоту и серебру могут составить качественные и оригинальные украшения ручной работы.

Штучки для кухни

Если ваша получательница подарка не строит карьеру шеф-повара и не увлекается кулинарией просто для себя, дарить ей сковородку с тефлоновым покрытием, кастрюлю или сотейник – заведомо проигрышный вариант. Забудьте про все, что связано с кухней. В этот день женщина хочет блистать и чувствовать себя королевой, а не держать в руках новый набор ножей в оберточной бумаге и делать вид, что именно об этом она мечтала.

Очень личный подарок

Даже если вы хорошо знаете человека, которому собираетесь подарить красивое кружевное белье – остановитесь и подумайте еще раз. Вы знаете, какой фасон и материал она предпочитает? А цвет? Какой у нее размер? Будет ли выбранное вами белье подчеркивать ее фигуру? С таким подарком есть множество шансов потерпеть фиаско.

Все, что связано с похудением

Упаси вас бог дарить женщине на 8 марта какие-либо товары для похудения, напольные весы или абонемент в фитнес-клуб. Особенно, если получательница подарка постоянно переживает по поводу своего внешнего вида и веса. Она с легкостью может расценить это, как намек на ее недостатки, даже если вы ничего такого и не предполагали.

Сладости

Во-первых: если вы собираетесь ограничиться только лишь коробкой Raffaello, или Ferrero Rocher, или любых других дорогих конфет – не надо. Такие сладости не тянут на статус полноценного подарка, а вот на дополнение к основному – легко. Во-вторых: многие женщины уже с первых дней марта начинают думать о предстоящем пляжном сезоне, о том, как привести в форму свое тело после долгой зимы. Сладости, в таком случае, самая настоящая помеха.

Бесполезные "пылесборники"

Речь идет о всевозможных сувенирах, статуэтках, мягких игрушках и прочих. Как и в случае с кастрюлями и сковородками, дарить женщине на 8 марта сувенир можно только в том случае, если это ее увлечение. Если она, к примеру, коллекционирует плюшевых медведей или статуэтки кошек. В любом другом случае – не стоит. Такой подарок не принесет никакой радости. К тому же, он может совершенно не подойти к интерьеру и получательнице "пылесборника" придется похлопотать о том, куда бы его пристроить или вообще спрятать.

Бытовая техника

Кухонные комбайны, миксеры, микроволновки – вещи действительно полезные. Но, это не тот подарок, который может вдохновить женщину в праздничный день. Сложно ощутить себя королевой, когда у тебя в руках чудесный новенький пылесос.

Косметика

О косметике даже не думайте, особенно, если собирались подарить какой-нибудь (пусть и дорогой) антивозрастной крем или великолепное средство для проблемной кожи лица. Здесь, как и со средствами для похудения – подарки-намеки. Женщина и без них прекрасно знает о недостатках своей внешности. Не хватало еще, чтобы ей об этом напоминали на 8 марта. Кроме того, может получиться и так, что ваш подарок, будь то маска для лица или супер-крем для век, просто не подойдет ее типу кожи.

Деньги в конверте

Это не лучший вариант подарка девушке на 8 марта. Это пошло и некрасиво, и говорит о том, что мужчина поленился или не смог выбрать своей любимой достойный презент.

Духи

Дарить их можно только в том случае, если у девушки заканчивается любимый флакончик духов, и мужчина купит точно такой же, то есть проявит внимательность и заботу. А к недорогим духам с распродажи в магазине домашних товаров лучше даже не подходить.

Бытовая и кухонная техника. В женский праздник невежливо напоминать своей девушке о работе по дому. Также нельзя дарить и посуду.

Цветок в горшке по мнению мужчин очень практичный подарок. Ведь срезанные цветы простоят максимум неделю, а фикус в горшке – много лет. Но девушки в большинстве случаев предпочтут получить в подарок скромный букет и праздничное настроение, чем цветок, за которым потом нужно будет ухаживать.

Самым ужасным подарком могут считаться средства для эпиляции. Дарить подобные вещи можно только в том случае, если хочется расстаться с девушкой.

Средства личной гигиены в качестве подарка – это дурной тон. Это равносильно тому, что прямо сказать девушке, что от нее неприятно пахнет.

Вещи из интим-магазина могут понравиться далеко не каждой девушке. Вручая подобный порядок, можно навсегда испортить о себе впечатление.

Бытовая химия. Такие вещи покупаются не на праздник, а во время похода в супермаркет за продуктами.

До 8 марта остался один день, но многие в последний рабочий день перед праздником отмечают его с коллегами. "Апостроф" собрал самые яркие открытки и видеопоздравления с Международным женским днем.

6 марта мужчины поздравляли своих коллег-женщин с наступающим праздником.

Как сообщал "Апостроф", в Международный женский день, 8 марта, в Украине прогнозируют дожди, но теплую и весеннюю погоду.