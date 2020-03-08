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В Киеве на высокой скорости произошло ДТП с переворотом, движение остановилось: фото

воскресенье, 08 марта 2020, 15:35
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В Киеве, на Житомирской трассе, произошло ДТП, на высокой скорости столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook блогер Влад Антонов.

"Неудачный разворот на Чайках: на высокой скорости столкнулись два авто, одно на крыше, на месте три патруля, едут скорые и спасатели, пробка уже более 1 км с обоих сторон", - написал он.

В результате ДТП пострадали люди.

Все подробности аварии выясняют правоохранители.

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Как сообщал "Апостроф", в Польше в результате ДТП с участием микроавтобуса и автобуса погиб 18-летний гражданин Украины, еще четверо украинцев получили травмы.

Напомним, что ранее под Харьковом грузовик со свиньями попал в страшное ДТП и перевернулся.

Также в Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП, вылетев на встречную полосу.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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