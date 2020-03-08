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Вилял зигзагом: в Киеве пьяный неадекват устроил масштабное ЧП, видео с места

воскресенье, 08 марта 2020, 22:00
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Вечером в воскресенье, 8 марта, пьяный автомобилист за рулем Suzuki дважды попал в аварии и разбил не только свое авто, но и несколько припаркованных.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя видео с места ЧП на своей Facebook-странице.

"Бу*ое му*ло на Дмитровской устроило настоящий перформанс - дважды побил свое Suzuki и другие припаркованные машины", - говорится в подписи к кадрам, на которых видно, как сначала автомобиль едет, виляя по дороге, а потом слышен звук удара.

Молодые люди, которые стали свидетелями этого, решили долго не ждать правоохранителей и после второй побега с места аварии задули нарушителя газовым баллончиком.

"Держитесь подальше от подобных индивидов - собьют и не покраснеют даже", - предупреждают активисты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в понедельник, 2 марта, в Одессе, на улице Королева неизвестный молодой человек напал на девушку, однако его задержали и провели с ним разъяснительную работу.

Также в Киеве неадекват устроил "террор" в доме, из-за чего пришлось вызывать спецназ.

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