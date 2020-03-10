Людей срочно эвакуировали: в Киеве произошло опасное ЧП в популярном ТЦ, фото

Во вторник, 10 марта, в Киеве "заминировали" торговый центр "Квадрат": всех посетителей эвакуировали.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Правоохранителям поступило сообщение о том, что популярный ТЦ, который находится на бульваре Перова, якобы заминирован.

"Опять минируют… На этот раз – ТРЦ "Квадрат", что на Перова, 36. Всех вывели на улицу, проверяют", – говорится в сообщении.

Как можно увидеть на опубликованных фотографиях, на месте происшествия находятся полицейские, экипаж "скорой помощи" и спасатели.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 7 марта, в полицию Киева поступило сообщение о минировании здания железнодорожного вокзала. Была проведена эвакуация всех пассажиров и персонала вокзала.