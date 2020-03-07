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В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал: что произошло

суббота, 07 марта 2020, 16:33
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В субботу, 7 марта, на железнодорожном вокзале в Киеве была проведена эвакуация персонала и пассажиров.

Об этом сообщили в полиции столицы.

Эвакуация была проведена с целью обеспечения безопасности людей из-за того, что правоохранителям поступило сообщение о минировании вокзала.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, прибыли специалисты, которые проверяют правдивость сообщения. Пассажиров пропускают через подземные переходы к путям.

Напомним, ранее подобный случай произошел 12 февраля, когда работа Центрального вокзала в Киеве также была ограничена из-за сообщения о минировании.

Кроме того, как сообщал "Апостроф, 13 февраля неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании площадей, торговых центров и жилых домов в Киеве.

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