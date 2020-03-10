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Под Киевом дети устроили опасные развлечения на крыше многоэтажки, фото

вторник, 10 марта 2020, 00:10
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В пригороде столицы Вышгороде полицейские прекратили опасные детские развлечения на крыше многоэтажки, отреагировав на опубликованную в сети фотографию.

Об этом сообщили на Facebook-странице полиции Киевской области.

"8 марта полицейские в одной из социальных сетей обнаружили фотографию опасного досуга детей на крыше многоэтажки, которую разместили в Интернете неравнодушные свидетели-прохожие. Работники Вышгородского отдела полиции мгновенно отреагировали и уже через несколько минут прибыли на место происшествия", - сказано в сообщении.

Как оказалось, подростки собрались на крыше многоэтажки и устроили там танцы по поводу Международного женского дня.

"Благодаря оперативному реагированию ювенальных полицейских ни один ребенок не пострадал. И "праздник", к счастью, для несовершеннолетних закончилось без трагических последствий", - сообщили в полиции.

С детьми провели профилактическую беседу ювенальные полицейские, решается вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КоАП.

Как сообщал "Апостроф", в Украине среди подростков стремительно набирает популярность новый опасный челлендж из соцсети TikTok, в котором подростки добровольно подвергают себя опасности

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