В Киеве автохам уничтожил молодые деревья в парке: печальное фото

Возле станции метро "Осокорки" неизвестный водитель решил проехаться по газону и снес с корнем недавно высаженные молодые деревья.

Соответствующее фото было опубликовано в Telegram-канале "Киев Сейчас".

На снимке можно увидеть вывернутое из земли дерево и следы шин возле него на траве.

"Возле станции метро «Осокорки» не так давно высадили красивые молодые деревья. И вот какой-то м...ак на машине проехался просто по зеленой зоне и молодым деревцам. Ограждения помехой не стали", – говорится в подписи к снимку.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали очередного "героя парковки", которого заметили на улицах Киева. На этот раз владелец недешевого транспортного средства бросил его на клумбе, где растет дерево.