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Киев предупредили о приближении шторма

пятница, 13 марта 2020, 11:56
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В пятницу, 13 марта, киевлян предупреждают о штормовом ветре в столице.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Отмечают, что в Киеве в ближайший час и до конца суток 13 марта порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Подчеркивают, что установлен уровень опасности - желтый (означает потенциально опасные погодные условия).

Напомним, что жители города должны быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал "Апостроф", 13 марта синоптики в западных и центральных областях Украины прогнозировали дожди, осадки пришли вместе с похолоданием.

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