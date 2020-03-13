Киев предупредили о приближении шторма

В пятницу, 13 марта, киевлян предупреждают о штормовом ветре в столице.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Отмечают, что в Киеве в ближайший час и до конца суток 13 марта порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Подчеркивают, что установлен уровень опасности - желтый (означает потенциально опасные погодные условия).

Напомним, что жители города должны быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал "Апостроф", 13 марта синоптики в западных и центральных областях Украины прогнозировали дожди, осадки пришли вместе с похолоданием.