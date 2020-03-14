На центральном вокзале Киева поймали опытного вора: фото

На столичном центральном железнодорожном вокзале в зале ожидания иностранец украл у пассажира мобильный телефон.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Злоумышленник воспользовался тем, что мужчина уснул, и незаметно вытащил из сумки гаджет. Однако после совершения кражи правоохранители сразу задержали вора.

Как рассказал заместитель начальника сектора криминальной полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Жувак, обокрали жителя Днепропетровской области.

"Злоумышленником оказался 35-летний уроженец другого государства, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Оперативники после совершения преступления быстро задержали правонарушителя и обнаружили у него вещественное доказательство - гаджет, который принадлежал пострадавшему", - отметил Жувак.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в киевской маршрутке №535 ранее сидевший за кражу мужчина снова взялся за свое и украл из кармана пассажира мобильный телефон. Злоумышленника удалось задержать, сейчас с ним работает полиция.