В центре Киева заметили ручного леопарда: фото и видео

В субботу утром, 14 марта, в центре Киева заметили мужчину, который гулял с ручным леопардом на поводке.

Об этом сообщает журналист Владлен Кныш на своей Facebook-странице.

"Утро. Центр столицы. Парень просто гуляет с ручным леопардом. На вопрос, как с ним справляется, отвечает, что у него он не один", - написал он.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на ситуацию. Одних впечатлило дикое животное в наших краях. Но другие отметили, что это крайне опасно. Также написали, что мужчина подвергает опасности окружающих, ведь животное все таки дикое и может причинить вред людям.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Киева заметили, как мужчина посреди улицы пас коз.