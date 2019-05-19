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На улице Киева заметили необычных домашних питомцев: фото

воскресенье, 19 мая 2019, 00:37
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В центре Киева заметили, как мужчина посреди улицы пасет коз.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Киев".

Так, в столице житель вывел на прогулку своих домашних животных - козу и маленького козленка. Очевидцы запечатлели на фото, как животные гуляют с хозяином на газоне.

"Ничего особенного, просто вуйко пасет козу на Михайловской площади. С*ка, не город, а зоопарк", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", в интернете показали впечатляющие фотографии встречи животных Киевского зоопарка со снегом.

Напомним, 30 сентября 2018 года в Киеве тысячи людей пришли на марш за права животных. Участники марша выступают за запрет использования животных в цирках и дельфинариях, контактные зоопарки, меховые фермы; прекращение экспериментов на животных.

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