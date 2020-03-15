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Напился и убил: в Киеве мужчина устроил жуткую расправу над матерью

воскресенье, 15 марта 2020, 11:37
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В Киеве по адресу улица Тампере, 5а в одной из квартир обнаружили пожилую женщину, на теле, которой были явные телесные повреждения, а рядом находился ее сын.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Знакомый погибшей зашел в квартиру и увидел мертвую женщину с побоями. Также в квартире был и сын погибшей. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские, которые приехали на вызов, выяснили, что мужчина избил свою мать до смерти.

Для дальнейших разбирательств его задержали и доставили в отделение полиции.

На месте работали правоохранители, медики и следственно-оперативная группа.

Причина такого поступка и от чего именно настала смерть женщины станет известно в ходе следствия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в селе Тамбовской области (Россия) было найдено тело 13-летней Лизы Черновой - ее изнасиловали и убили.

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