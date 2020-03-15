Спасателям в Киеве удалось спасти кошку от жуткой смерти: видео и фото

В субботу, 14 марта, в Киеве по адресу Голосеевский проспект, 70 произошел пожар, вспыхнуло трехэтажное заброшенное здание в котором находилась кошка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

По прибытию на место спасатели установили, что огонь распространился по трем этажам, включая цокольный.

Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Сотрудники ГСЧС локализовали возгорание в 23:53, а около 00:10 полностью ликвидировали его.

Спасатели не обнаружили на месте происшествия пострадавших, но отмечают, что пожары в этой заброшке случаются часто.

Предварительно, виновниками инцидента могут быть бездомные, которые с помощью огня пытались согреться.

Во время тушения пожара сотрудники ГСЧС заметили среди пламени кошку и успели вынести испуганное животное на улицу.

Около 02:10 в здании снова произошел пожар. В этот раз его площадь составила 20 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших в происшествии нет.

Как сообщал "Апостроф", в Святошинском районе Киева горит квартира многоэтажки, с улицы видно пламья, которое вырывается с балкона.