Пламя вырывается с балкона: в Киеве вспыхнул мощный пожар в многоэтажке, видео

В Святошинском районе Киева горит квартира многоэтажки, с улицы видно пламья, которое вырывается с балкона.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Котельникова 25. На месте работают работники ГСЧС.

В сети, также, появилось видео пожара. На кадрах видно, что там очень много дыма, огонь видно через балкон.

Пожар до сих пор не смогли ликвидировать.

На данный момент, о пострадавших неизвестно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в поселке Чабаны Киево-Святошинского района столицы возник пожар в отельно-ресторанном заведении, расположенном рядом с автозаправочной станцией.

Напомним, что в воскресенье, 1 марта, на Соломенской площади в столице загорелся маршрутный автобус.

Также, в Подольском районе Киева вспыхнул сильный пожар, загорелась квартира на 12 этаже 16-этажного дома.