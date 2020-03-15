В Киеве на остановке маршрутки поймали воровку, но полиция ее не забрала: видео

В субботу, 14 марта, в Киеве девушка ромской национальности украла у пассажирки кошелек, однако ей пришлось его вернуть.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на остановке маршруток около станции метро "Шулявская". Там орудовала банда людей ромской национальности. И одна из этих девушек украла кошелек у пассажирки. Но пострадавшая быстро это заметила.

"К счастью, она вовремя спохватилась, вышла из маршрутки и с небезразличными гражданами задержали воров", - написали в сети.

Отмечают, что на место вызвали полицию, но она ехала 30 минут. По приезду правоохранители сказали, что факта кражи нет, так как кошелек вернули и поэтому они уезжают.

Как сообщал "Апостроф", в одном из супермаркетов Киева увидели наглую воровку, которая пошла на преступление в отношении ребенка.