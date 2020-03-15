В Киеве появился новый яркий мурал, посвященный коронавирусу: фото

В Киеве на набережной Днепра появился мурал посвященный коронавирусу.

Фото опубликовал киевский художник Виталий Гидеван.

"Самая важная вещь в жизни каждого - это здоровье собственное и близких людей. Наверное, мы никогда так за него не волновались, как во время объявленной пандемии. Ежесекундный контроль статистики и пустые полки магазинов. Я призываю не поддаваться панике, а соблюдать правила собственной гигиены! Все будет хорошо! Желаю каждому крепкого здоровья!", - написал автор.

Мурал, на котором изображен лев в маске и с короной на голове, можно увидеть, если пройтись от станции метро "Днепр" в сторону моста Патона (ближе к мосту Метро).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Черновцах, где введено чрезвычайное положение, медики сегодня госпитализировали еще троих пациентов с подозрениями на коронавирусную инфекцию.