Успех Китая и трагедия в Европе: опубликованы новые данные по распространению коронавируса

В то время как в Китае заболевания коронавирусом идет на спад, то в Европе смертельный COVID-19 набирает обороты.

Об этом свидетельствуют данные на карте распространения вируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки 14 марта в Китае зафиксировали 32 новых случая инфицирования. В городе Ухань за прошедшие сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Зарегистрированные за последние сутки смерти также приходятся на этот город. Вылечились за этот период 1 468 человек. Сейчас там зарегистрировано 80 995 случаев заражения.

В то же время в Европе наблюдается стремительное распространение вируса. Так, в Испании за сутки количество больных увеличилось на 1 159 человек. Избавились от вируса только 327 человек, умерло - 62.

В Германии за указанное время зарегистрировали 910 инфицированных, 2 летальных случая.

Число зараженных во Франции увеличилось на 813 человек.

Также от вируса страдает Швейцария. Там за сутки насчитали 220 новых больных.

Кроме того, по данным Reuters, первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Республике Конго и Центральной Африканской Республике (ЦАР).

В Конго заболевание выявили у 50-летнего мужчины, прибывшего из Парижа 1 марта. Состояние пациента оценивается как стабильное. Супруга и дочь больного были от него изолированы.

В ЦАР коронавирус выявили у 74-летнего мужчины, прибывшего 8 марта в аэропорт Банги Мпоко из Милана. Первые симптомы заболевания у него начали проявляться 8 марта, однако к медикам он не обращался вплоть до 13 марта. Данных о состоянии здоровья больного нет.

За все время с начала вспышки коронавируса зарегистрировано 156 399 случаев заражения. Вылечились от COVID-19 71 689 человек, а умерли - 5 429.

Как сообщал "Апостроф", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан Украины воздержаться не только от поездок за границу в связи с пандемией коронавируса, но и от междугородних путешествий по стране.