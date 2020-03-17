Карантин в Киеве: названо точное время прекращения движения поездов

Стало известно когда в Киеве прекратят перевозки пассажиров Киевской городской электричкой.

Об этом сообщает "Киевпастранс" в Facebook.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16.03.2020 №215 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" с 12 ч. 00 мин. 18.03.2020 в 03.04.2020 приостанавливаются перевозки пассажиров Киевской городской электричкой. Все городские электропоезда с вечера 18.03.2020 отменяются", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Киеве усилили ограничительные меры. В частности закрыли салоны красоты, супермаркеты, заведения общественного питания и другие.

Кроме того, правительство прекратило железнодорожное, авиа и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение. Также работу прекращают метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Напомним, что в Киеве коронавирусом заболело два человека : один из них - студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая - туристка.