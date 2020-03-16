RU  UA  EN

вторник, 17 марта
  • НБУ:USD 26.90
  • НБУ:EUR 29.05
НБУ:USD  26.90
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 марта

01:20
Появилось ощущение свободы: яркие кадры освобождения города на Донбассе от боевиков

16 марта

23:52
Студент и туристка: раскрыты подробности о первых зараженных коронавирусом в Киеве
23:32
Работа – потом: Зеленский сделал новое заявление о закрытии метро из-за коронавируса
23:28
Может ли защитить маска от коронавируса: что говорят врачи
22:52
Вертолетов не будет: в сети распространяют "традиционный" фейк о борьбе с коронавирусом
22:48
Запрет на метро: Кабмин одобрил чрезвычайные меры по коронавирусу
22:29
Первые зараженные коронавирусом в Киеве: что известно о их состоянии
21:45
В Киеве обнаружен коронавирус: первые подробности
21:41
В Черновцах умерла женщина с подозрением на коронавирус
21:12
Убийство Гандзюк: в Украину доставили главного подозреваемого, фото
20:55
Нардеп Холодов инициировал защитные меры для предпринимателей на время эпидемии
20:46
Закрывать не собираюсь: в Харькове взбунтовались против решения Зеленского по метро
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Студент и туристка: раскрыты подробности о первых зараженных коронавирусом в Киеве

понедельник, 16 марта 2020, 23:52
переглянути новину українською

В Киеве коронавирусом заболело два человека: один из них – студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая – туристка.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, киевский студент контактировал с больной женщиной в Радомышле, которая уже умерла от коронавируса. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы.

Второй случай — женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. По словам Кличко, она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома. Лиц, с которыми контактировали оба пациента, обследуют врачи.

Как сообщал "Апостроф", ранее в понедельник, 16 марта, в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

Фотогалереи

Все
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство

Читайте также

Станет лучше, но есть нюансы: как запускают 4G в столичном метро

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: