Студент и туристка: раскрыты подробности о первых зараженных коронавирусом в Киеве

В Киеве коронавирусом заболело два человека: один из них – студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая – туристка.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, киевский студент контактировал с больной женщиной в Радомышле, которая уже умерла от коронавируса. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы.

Второй случай — женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. По словам Кличко, она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома. Лиц, с которыми контактировали оба пациента, обследуют врачи.

Как сообщал "Апостроф", ранее в понедельник, 16 марта, в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.