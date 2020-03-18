В Киеве пьяный лихач устроил масштабное ДТП на перекрестке: видео момента

В Деснянском районе столицы пьяный водитель авто на большой скорости пытался сбежать от полиции и влетел в припаркованные авто, а машина загорелась.

Об этом сообщают на странице "Общественная организация Автопатруль Майдан" в Facebook.

ДТП произошло на Троещине на перекрестке улиц Закревського и Милославская. Там полицейские остановили водителя авто марки Hyundai с подозрением на вождение в состоянии алкогольного опьянения. Однако мужчина решил сбежать от правоохранителей, отказавшись показать документы, и снова сел за руль.

На высокой скорости он не справился с управлением, пропустив поворот, врезался в парковку и другие машины. Авто лихача сбило бетонные ограждения и опрокинулось.

Путрульные подбежали к машине и поставили ее на колеса, вытянув из салона водителя. Само авто начало гореть.

Водителя госпитализировали медики с многочисленными травмами и ожогами ног. Пожарные оперативно потушили авто, избежав возгорания других машин на парковке.

Как сообщал "Апостроф", в Ровненской области пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе.