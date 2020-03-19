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Метро не откроют: Кличко сделал грустное заявление о перспективах карантина в Киеве

четверг, 19 марта 2020, 00:02
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Мэр столицы Виталий Кличко опроверг заявления о том, что метро в Киеве собирается возобновлять работу.

Об этом он сообщил в эфире "Украинского радио".

"Люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, не являются ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть персональная мысль, которую они выражают", – заявил Кличко.

Он также сообщил, что закрытие метро до 3 апреля – вынужденная мера, а власти города работают над тем, чтобы организовать "удобное" перемещение по Киеву для тех, кому нужно добраться на работу или в больницу.

Напомним, ранее секретарь Киеврады Владимир Прокопив заявил, что киевская власть разрабатывает план спецмероприятий, чтобы столичный метрополитен возобновил свою работу, но с некоторыми ограничениями.

Подробнее о том, к чему привело введение транспортных ограничений в связи с карантином читайте в материале "Апострофа": Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин.

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