Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин

Ограничения в работе общественного транспорта в Украине и полная остановка метрополитена в трех украинских городах не привели к достижению главной цели в рамках стратегии борьбы с коронавирусом – минимизировать контакты людей друг с другом. Более того, во многих случаях таких контактов стало даже больше.

Украину накрыл транспортный коллапс. Из-за угрозы распространения коронавируса в стране прекращено авиационное, железнодорожное, автобусное транспортное сообщение. В Киеве, Харькове и Днепре закрыто метро, а работа других видов общественного транспорта по всей стране ограничена – в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов может находиться не более 20 пассажиров, а в маршрутных такси – не более десяти. При этом все, включая водителей, должны быть в масках.

Но далеко не всегда эти требования соблюдаются – многие пассажиры масками не пользуются, а в салон транспортных средств часто людей набивается под завязку. При этом народ подолгу, иногда часами, стоит плотным порядком на остановках, дыша друг другу не только в затылок, но и в лицо.

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Отдельная беда - пригороды. Оттуда выехать нереально. А ведь многие работающие в городах, включая столицу, живут именно там. В том числе, медперсонал, на который возложена особая ответственность, учитывая обстоятельства. Собеседники "Апострофа" рассказали, что в одной из больниц Киева был сорван прием пациентов из-за того, что сразу несколько врачей и медсестер, которые живут за городом, не смогли вовремя приехать на работу. Да и многие киевляне доехали с большим опозданием.

Еще один собеседник издания сообщил, что, по сути, остановилась работа одного из хлебзаводов. По той же причине - люди не могут попасть на работу.

Граждане не в восторге от всего этого. Так, в Фастове под Киевом местные жители перекрыли железнодорожное полотно из-за отмены электричек.

Метро тревоги нашей

Огромной проблемой является остановка работы метро. Главы трех крупнейших городов Украины, где существует "подземка", прекрасно понимают всю серьезность этой ситуации. Мэр Харькова Геннадий Кернес поначалу отказался выполнять распоряжение властей по закрытию метрополитена, но президент Владимир Зеленский намекнул об уголовной ответственности, и градоначальник сдался, дав добро на закрытие метро с 20.00 17 марта.

В Киеве поступили хитрее – никто ни с кем не спорил, и метро закрыли 17 марта, как и требовал Кабмин, но в 23.00. Формально распоряжение было выполнено, но по факту столичная "подземка" отработала целый день.

Киевский метрополитен 17 мартаФото: Апостроф / Александр Гончаров

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Власти Киева заявили, что маршруты наземного транспорта будут дублировать линии закрытого метрополитена и даже опубликовали номера этих маршрутов. Однако даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что речь идет о возможности добраться из пункта А в пункт Б со множеством пересадок и за очень длительный срок. Для тех, кто не в курсе, в Киеве три линии метро, две из которых соединяют оба берега Днепра, а потому для примерно одного миллиона жителей мегаполиса (не считая уже упомянутых обитателей пригородов) это – чуть ли ни единственная возможность сообщения с противоположной частью столицы.

Как известно, в Украине продолжают работать аптеки, продуктовые и хозяйственные магазины. Также работают органы государственной власти. Но вряд ли сотрудники этих заведений живут в пешей дистанции от работы, особенно в крупных городах. И по факту, доехать до места работы они либо вообще не могут, либо, если могут, то с огромными временными или еще и финансовыми потерями. Не говоря о том, что некоторые работодатели не могут или не хотят переводить своих работников на "удаленку", и эти люди, таким образом, создают дополнительную нагрузку на транспортную инфраструктуру.

Важно отметить, что в большинстве стран, несмотря на временами очень жесткие меры, работа общественного транспорта не прекращается. Зато действуют другие ограничения, в результате чего транспорт пустой даже в часы пик - ведь выйти из дома без надобности могут и не позволить. Но в Украине как раз этого и нет.

Без надежды на государство

Насколько верным является решение украинских властей, которые пошли по другому пути?

По словам директора инфраструктурного направления в "Украинском институте будущего", бывшего первого замминистра инфраструктуры Владимира Шульмейстера, правильность того или иного решения можно оценить, исходя из того, какая ставится цель, для достижения которой это решение принимается. В случае с карантинными мерами, включая ограничение работы транспорта, цели до конца не ясны.

Однако понятно - если целью является максимальное сокращение контактов между людьми, то она не достигнута, считает Шульмейстер.

Очередь на остановке, Киев, 18 мартаФото: hmarochos.kiev.ua

"В Германии, Испании, мои друзья присылают фотографии, трамваи в час-пик совершенно пустые. Трассы, которые всегда полные, и на них пробки, тоже пустые. Почему? Высокие штрафы (за нарушение условий карантина) – 1000-2000 евро, - сказал эксперт в комментарии "Апострофу". - При этом есть поддержка государства, и компании, получающие от государства компенсацию, быстро отправили людей по домам с сохранением зарплат. У нас в условиях отсутствия поддержки от государства, компании остаются один на один со своими проблемами. И чтобы минимизировать потери, пытаются людей затащить в офис, а потому все едут в пробках".

Низы не могут, верхи не хотят

Бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава в комментарии изданию заявил, что нынешняя ситуация на транспорте является ярким подтверждением того, что верхи вообще не понимают, как живут низы. Ведь риск заболеть, стоя на остановке или в переполненном автобусе 1,5-2 часа, гораздо выше, чем во время поездки в метро в течение 10-15 минут.

Даже Италия, где сейчас больше всего в Европе заболевших коронавирусом и умерших от него, не остановила общественный транспорт, включая пригородный.

"Метрополитен однозначно должен был работать, и в такой ситуации меньше граждан подвергались бы риску заражения. Тем более, что, например, Киев разрезан на две части Днепром, и порядка 70% пассажиров, которые едут с одного берега на другой, пользуются именно метро. И сейчас никто не проработал альтернативные маршруты", - сказал Кава.

При этом, по его словам, значительная часть маршрутов городского транспорта потеряла смысл, потому что они нужны именно в привязке к метро: "А теперь эти маршруты в никуда".

Таким образом, имеем ситуацию, которую можно охарактеризовать одним известным выражением: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".