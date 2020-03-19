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В Киеве ребенок чуть не погиб, оставшись без родителей: видео

четверг, 19 марта 2020, 16:25
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В сети появилось видео с одной их киевских многоэтажек, где ребенок едва не погиб, он вылез на подоконник.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на улице Симферопольской в Дарницком районе Киева.

Оказалось, что ребенок находился дома наедине и вылез на подоконник.

"Блин, до чего доводит карантин.. Родителям работать нужно и ребёнка не с кем оставить... Карантин сделали, а с кем дети будут об этом никто не позаботился,думать нужно родителям прежде всего. В Европе хоть чуть чуть об этом подумали . Школы не работают совсем, а сады частично, то есть если кто то из родителей не работает, то ребёнок сидит дома, если все на работе, то ребёнок в саду", "Страшно смотреть! Наверное, ребенку лучше б было кричать что-то типа Иди открой дверь, там Дед мороз какой-то или мама пришла", "Спасибо спасателям! Очень не лёгкая работа, сопряженная с высоким риском", - пишут в комментариях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Мелитополе Запорожской области в результате осложнений гриппа умер 6-летний мальчик.

Напомним, что в отношении директора парка в Запорожье "Дубовая роща" Олега Комаренко, где в воскресенье, 8 марта, от падения статуи погибла 10-летняя Аня Ждан, начато расследование.

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