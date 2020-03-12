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Скандал вокруг гибели девочки в парке Запорожья получил продолжение: накажут ли виновных

четверг, 12 марта 2020, 07:00
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В отношении директора парка в Запорожье "Дубовый гай" Олега Комаренко, где в воскресенье, 8 марта от падения статуи погибла 10-летняя Аня Ждан, начато расследование.

Об этом сообщает сайт Запорожского горсовета, где и опубликовано соответствующее распоряжение.

"В этой ситуации нет никаких оправданий для виновных. Вчера распорядился всесторонне и максимально критически разобраться в этой ситуации. Свой анализ и оценку события окажут и правоохранительные органы. Моим распоряжением руководство парка отстранено от исполнения обязанностей, как минимум на время проведения следствия", - написал на своей Facebook-странице мэр Запорожья Владимир Буряк.

Также было принято решение выделить семье погибшей Ани Ждан сто тысяч гривен материальной помощи. По факту случившегося работает специальная комиссия, которая должна предоставить свои выводы 10 апреля.

В тоже время адвокат семьи погибшей девочки обратился к жителям Запорожья с просьбой найтись свидетелям ЧП.

По его словам, прощание с ребенком состоится в четверг, 12 марта.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что руководство парка в Запорожье, где произошла трагедия с Аней Ждан, постаралось уйти от ответственности за случившееся.

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