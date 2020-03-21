Под Киевом возле трассы произошло масштабное огненное ЧП: видео

Возле въезда в столицу Украины со стороны Житомирской трассы неизвестные подожгли сухостой травы и тростника, на место пожара прибыли полицейские, ждут пожарных.

Видео пылающего пожара рядом с автомобильной трассой опубликовали очевидцы на Facebook-странице "Киев Оперативный".

"Под Киевом из стороны Житомирской трассы серьезно так пылает тростник. На месте пока только копы, ожидают спасателей ГСЧС", - сказано в сообщении.





В комментариях к видео пользователи соцсети отметили, что в это время всегда рыбаки-браконьеры прочищают себе проход к рыбным местам на берегу здешних водоемов.

Комментаторы жалеют бедных зверушек и птиц, которые, вероятно, погибнут от пожара в траве.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве на Голосеевском проспекте вспыхнуло трехэтажное заброшенное здание, в котором находилась кошка.