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Под Киевом возле трассы произошло масштабное огненное ЧП: видео

суббота, 21 марта 2020, 13:49
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Возле въезда в столицу Украины со стороны Житомирской трассы неизвестные подожгли сухостой травы и тростника, на место пожара прибыли полицейские, ждут пожарных.

Видео пылающего пожара рядом с автомобильной трассой опубликовали очевидцы на Facebook-странице "Киев Оперативный".

"Под Киевом из стороны Житомирской трассы серьезно так пылает тростник. На месте пока только копы, ожидают спасателей ГСЧС", - сказано в сообщении.


В комментариях к видео пользователи соцсети отметили, что в это время всегда рыбаки-браконьеры прочищают себе проход к рыбным местам на берегу здешних водоемов.

Комментаторы жалеют бедных зверушек и птиц, которые, вероятно, погибнут от пожара в траве.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве на Голосеевском проспекте вспыхнуло трехэтажное заброшенное здание, в котором находилась кошка.

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