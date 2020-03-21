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Слетели даже кроссовки: в Киеве авто снесло скутериста, видео

суббота, 21 марта 2020, 17:41
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В Киеве на Голосеевском проспекте внедорожник Mercedes буквально снес скутериста, которого в тяжелом состоянии госпитализировали с места аварии.

Видео с места происшествия опубликовали очевидцы на Facebook-странице "Киев Оперативный".

ДТП произошто в субботу, 21 марта, возле центрального входа на ВДНХ. Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на скутериста.

"Снес так, что с бедняги аж кроссовки слетели. Срочно госпитализирован в очень тяжелом состоянии", - сказано в подписи к опубликованном видео.


На опубликованных кадрах видно, что свидетели ДТП требуют от водителя внедорожника оставаться на месте до приезда полиции. Из-за аварии образовалась пробка.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 20 марта, в Ходосовке Киевской области девушка на своем автомобиле врезалась в остановку.

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