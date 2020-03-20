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Под Киевом девушка врезалась в остановку: видео с места ДТП

пятница, 20 марта 2020, 16:12
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Днем в пятницу, 20 марта, в населенном пункте Ходосовка Киевской области девушка на своем автомобиле врезалась в остановку.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, черная иномарка на высокой скорости врезалась в угол остановки, судя по кадрам с места событий, авто перед ДТП двигалось практически перпендикулярно дороге.

На видеозаписи заметно, что практически вся передняя часть авто смята вследствие сильного удара.

Как сообщили на странице, в ходе ДТП обошлось без серьезных травм, на место прибыли спасатели, медики и правоохранители, чтобы установить причины аварии.

"ДТП под Киевом, в Ходосовке: девушка-водитель атаковала остановку. Подробности уточняются. К счастью, без тяжелых травм. На месте полиция, скорая и бойцы ГСЧС", - говорится в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Деснянском районе Киева пьяный водитель авто на высокой скорости пытался сбежать от полиции и влетел в припаркованные авто, его машина загорелась.

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