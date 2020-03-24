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Сбил ребенка и протащил под авто: в Киеве произошла страшная трагедия на дороге, фото

вторник, 24 марта 2020, 16:06
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На улице Шептицкого в Киеве водитель такси на пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребенком. Искалеченный малыш находися в реанимации.

Об этом сообщили на Facebook-странице "ДТП.Киев", опубликовав фото с места происшествия.

Как сказано в сообщении, таксист на автомобиле Renault, проезжая пешеходный переход, сбил женщину с ребенком. При этом водитель не сразу затормозил, а несколько метров протащил малыша под автомобилем.

По словам очевидцев, первыми на место происшествия прибыли пожарные, которые ехали с вызова. Приподняв автомобиль, они вытащили ребенка, которого в критическом состоянии госпитализировали в реанимацию.

У матери ребенка, которая тоже пострадала вследствие наезда, травмы средней степени тяжести.

Как сообщал "Апостроф", утром 24 марта в Одессе автомобиль влетел в торговый павильон на остановке и загорелся.

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