Бонни и Клайд по-киевски: пара грабителей совершила дерзкое нападение на Майдане, фото

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четверг, 26 марта 2020, 22:53
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В центре Киева, на Майдане Независимости, мужчина и женщина избили украинца и ограбили его.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Злоумышленники избили мужчину из Львовской области и отобрали у него два мобильных телефона, деньги и личные вещи.

Пострадавший предоставил ориентирования патрулям и следственно-оперативной группе. Правоохранители задержали обоих, мужчину 1983 года рождения и женщину 1992 года рождения.

Во время проверки нашли похищенные вещи потерпевшего.

Следователи Шевченковского управления полиции объявили подозрение уголовному дуэту в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 186 ("Грабеж") УК Украины. Оба задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и перемещены в изолятор. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве воры-рецидивисты ограбили машину, но жестко поплатились - их поймали с поличным.

Также ранее в сеть попали кадры с камер наблюдения, на которых видно процесс ограбления припаркованных машин в Киеве. Запись была сделана в жилом комплексе "Campus" в Соломенском районе.

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