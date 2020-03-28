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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Распространяют коронавирус: в сети показали фото огромной очереди в здании полиции Киева

суббота, 28 марта 2020, 10:40
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В то время как власти хотят запретить въезд в Киев из-за угрозы распространения коронавируса, люди сами не опасаются за свое здоровье: в отделении полиции заметили огромную очередь во время карантина.

Об этом сообщает блогер Сергей Наумович на своей Facebook-странице.

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В узком коридоре в здании Нацполиции по улице Владимирская собрались люди. Они несколько часов ждали, чтобы оформить различные документы, оплатить штраф и забрать свой автомобиль после эвакуации за неправильную парковку. Многие без медицинских масок, дистанции между людьми нет.

Блогер отметил, что никто из работников правоохранительных органов не контролировал безопасное расстояние и наличие масок.

Как сообщал "Апостроф", украинцев, которые не успели вернуться из Польши и собрались на границе, начали пропускать через пешеходные передвижные пункты контроля.

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